الهدمي: أنفاق الاحتلال جزء للسيطرة على الأقصى واعتداءاته ستؤدي للتصعيد

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي اليوم الأحد، إن "الأنفاق التي يحفرها الاحتلال تحت المسجد الأقصى، هي جزء من السيطرة الإسرائيلية على ما تحت الأقصى".

وأضاف الهدمي أنه ربما يستخدمها الاحتلال في اقتحام المسجد الأقصى من الأسفل، مشددا على أنها جزء من السيطرة والتقسيم المكاني للمسجد الأقصى، الذي يعد من طرفنا كفلسطينيين مرفوض.

وأكد أن الأقصى عندنا هو ما فوق الأرض وما تحتها وما في السماء، معتبرا أن أي اعتداء من قبل سلطات الاحتلال وسيطرة على المسجد، هو اعتداء مرفوض وسيطرة باطلة، وتعدي من الاحتلال على قدسنا ومقدساتنا.

يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن نفق وحفريات جديدة تجريها جمعية "إلعاد" الاستيطانية بسرية تامة، على بعد 130 مترا من السور الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.