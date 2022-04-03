اقتصاد الضفة يدرج 15 سلعة ضمن قائمة السقف السعري في رمضان

أدرجت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة، 15 سلعة أساسية تتفرع إلى أصناف، ضمن قائمة السقف السعري الاسترشادي الأعلى للمستهلك؛ وفقا لما نشرته اليوم، الأحد.

وجاء نشر القائمة للسلع التي تمثل الأكثر استهلاكا في سلة المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان للوزارة، أن "القائمة تخضع لمراقبة ومتابعة طواقم حماية المستهلك وشركاؤها يوميا، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين".

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم التهافت على شراء السلع، والمبالغة في شراء السلع خصوصًا في الأسبوع الأول من شهر رمضان في ظل توفر جميع السلع الأساسية في السوق وتلبي احتياجاته والإبلاغ عن أي مخالفة.



