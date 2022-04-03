تحركات ملموسة لفتح مفاوضات التجديد مع ديمبلي

اقترب نادي برشلونة من إعادة فتح المفاوضات مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل، ووصل الطرفان إلى طريق مسدود خلال مفاوضات التجديد في كانون الثانى/يناير الماضي.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، يستعد للسفر إلى برشلونة خلال الأيام المقبلة، لعقد جلسة جديدة مع مسؤولي النادي الكتالوني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة اعترفوا بإمكانية تجديد عقد ديمبلي، لكنهم أكدوا التزام النادي بالعرض الأخير الذي قدم للجناح الفرنسي، ثم سحب بسبب عدم رد وكيله.



وقالت مصادر مقربة من ديمبلي إن اللاعب يريد الاستمرار في برشلونة، وأبلغ اللاعبين والمدرب تشافي هيرنانديز بذلك، لكنه غير مستعد للتضحية من أجل البقاء، وسيوقع على عقد جديد فقط إذا حصل على عرض جيد.