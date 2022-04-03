" بينيت" يجرى اتصالًا بالعاهل الأردني ويشكره على موقفه من العمليات الفلسطينية

شكر رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت ، اليوم الأحد، العاهل الأردني عبد الله الثاني على موقفه من العمليات الفلسطينية التي وقعت مؤخراً في "تل أبيب" والخضيرة وبئر السبع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت اجره مع العاهل الأردني، مساء اليوم، في بيان صادر عنه.

وقال مكتب" نفتالي بينيت" في بيانه :" إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت تحدث مع العاهل الأردني عبدالله الثاني وشكره على أقواله الواضحة ضد العمليات التي نفذت في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة".

ووقعت ثلاثة عمليات الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل قرابة الـ12 مستوطن "إسرائيلي"، ففي 22مارس الماضي، قتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية دهس وطعن وقعت في مدينة بئر السبع المحتلة، نفذها الأسير المحرر محمد أبو القيعان من سكان حورة النقب في الداخل الفلسطيني، ليتبع اثنين من الشهيدان خالد اغبارية وايمن اغبارية من سكان مدينة أم الفحم، لتنفيذ عملية اطلاق نار في مدينة الخضيرة أسفرت عن مقتل شرطي وشرطية وإصابة أخرين، وليس انتهاءً بعملية "تل أبيب" ومنفذها ضياء حمارشة والتي أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة اخرين .