وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي وزير الخارجية القطري  

التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، اليوم الأحد، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حيث تبادل الطرفان التهاني بشهر رمضان المبارك، متمنين أن يكون شهر خير وبركة على الأمة وشعوبها.

واستعرض وفد الحركة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتصعيد الصهيوني في الضفة المحتلة، وعمليات القتل التي يقوم بها الاحتلال واستهدفت العديد من الشبان والتي كان آخرها أمس في جنين، مشيرًا إلى أوضاع المعتقلين في السجون، وتطرق إلى حصار قطاع غزة، ومحاولات تهويد القدس، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متيقظ وحذر من الممارسات الإسرائيلية.

كما أشاد وفد الحركة الذي ضم كلًا من الإخوة المجاهدين خالد مشعل، ود. موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، بمواقف ودور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني، إلى جانب المنحة القطرية التي تجددت خلال العام الجاري، ومواقف قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعمة لحقوقنا الوطنية في المحافل المختلفة، مؤكدين متانة العلاقة مع دولة قطر الشقيقة.