مصر تدين التصعيد "الإسرائيلي" داخل الأراضي الفلسطينية

أدانت مصر الانتهاكات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ومواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وما تخللته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واستمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين.

وأكد المتحدث الرسمي ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود، وتكرس لمناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المتبادل.

وشدد السفير حافظ على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المقدسات الدينية وهوية مدينة القدس