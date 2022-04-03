"الأمانة العامة للأحزاب العربية" تنعي شهداء سرايا القدس في جنين

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، اليوم الأحد، إلى الشعب الفلسطيني المقاوم وإلى أبناء الأمة وأحرار العالم وبأسمى آيات الفخر والاعتزاز ثلاثة من أبطال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين .

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للمؤتمر العام وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قالت فيه :" إننا إذ ننعى هؤلاء الأبطال الميامين فإننا نؤكد أن مسيرة المقاومة وجذوة الجهاد ستبقى وقادة، بفضل أبناء فلسطين المؤمنين المقاومين المجاهدين، أولئك الذين رفضوا الاستسلام والسلام المزعوم والتطبيع. واختاروا حمل السلاح لصون شرف هذه الأمة ولتحقيق النصر الذي لا مفر منه".

وأضافت :" إننا نحيي أبطال سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي وكل المقاومين الذين يجاهدون لتحرير كامل التراب الفلسطيني".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية

ينعى شهداء حركة الجهاد الإسلامي

تزف الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إلى الشعب الفلسطيني المقاوم وإلى أبناء الأمة وأحرار العالم وبأسمى آيات الفخر والاعتزاز ثلاثة من أبطال سرايا القدس هم:

الشهيد البطل: صائب عباهرة (٣٠ عاماً) من محافظة جنين

الشهيد البطل: خليل طوالبة (٢٤ عاماً) من محافظة جنين

الشهيد البطل: سيف أبو لبدة ( ٢٥ عاماً) من محافظة طولكرم

الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية غادرة عند مفترق عرابة في جنين فجر اليوم السبت ١ رمضان ١٤٤٣ هــ، الموافق ٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٢م، ليلتحقوا بركب من سبقهم في سبيل الجهاد والمقاومة على طريق تحرير القدس وفلسطين.

إننا إذ ننعى هؤلاء الأبطال الميامين فإننا نؤكد أن مسيرة المقاومة وجذوة الجهاد ستبقى وقادة، بفضل أبناء فلسطين المؤمنين المقاومين المجاهدين، أولئك الذين رفضوا الاستسلام والسلام المزعوم والتطبيع. واختاروا حمل السلاح لصون شرف هذه الأمة ولتحقيق النصر الذي لا مفر منه.

إننا نحيي أبطال سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي وكل المقاومين الذين يجاهدون لتحرير كامل التراب الفلسطيني.

ونتقدم بخالص التبريكات إلى أمين عام حركة الجهاد الاسلامي وإلى عائلات الشهداء بأحر التعازي.

معاهدين شهداءنا الأبرار بالتمسك بخيار المقاومة لاستعادة الحقوق والمقدسات.

3- 4 -2022

الأمين العام

قاسم صالح