"بيتكوين" تتراجع.. أسعار العملات الرقمية اليوم

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 3 أبريل 2022، وسط عطلة عالمية لأسواق السلع والبورصات الدولية.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم نحو 2.15 تريليون دولار.

وعززت النتائج الإيجابية للوظائف الأمريكية من جاذبية الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة وزيادة شهية المخاطر لدى المستثمرين، خصوصا أن تحسن الوظائف الأمريكية عادة ما يفقد الذهب بريقه، حيث يفضل المستثمرون في هذا التوقيت الاستفادة من الزيادات في أسعار الفائدة عبر الاستثمار في عوائد السندات والعملات الرقمية المشفرة.

وأظهر تقرير حديث نشرته شركة "فان إيك أسوشيتس" الاستثمارية أن سعر العملة الرقمية بيتكوين ربما يصل إلى 1.3 مليون دولار كما أن الذهب يمكن أن يتجاوز سعره 31 ألف دولار للأوقية.

وأضافت الشركة أنه في ظل فرض الولايات المتحدة ودول الغرب عقوبات ضد روسيا بتجميد أصولها التي تشمل الدولار واليورو والذهب وكذلك اليوان الصيني، ربما يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على العملات التقليدية كاحتياطيات أصول، بينما سيرتفع الطلب على عملات أخرى مثل بيتكوين وكذلك الذهب للتحوط في مواجهة هذه الإجراءات.

ونتيجة لهذا الطلب، من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأصول خاصة بيتكوين والذهب حال اعتبارهما احتياطيات يمكن التحوط بهما من جانب المستثمرين.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين Bitcoin BTC اليوم الأحد (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم) بنسبة 0.29% ليصل إلى 46,349.67 دولار.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوجراتز خلال ظهوره الثلاثاء الماضي على تلفزيون بلومبرج، أن تصل عملة بيتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم)، إلى مستوى 500 ألف دولار في غضون 5 سنوات.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 035% مسجلًا 3,495.31 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 1.46% إلى مستويات قرب 444 دولارا.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.25% إلى مستويات 0.832100 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.34% لتسجل 1.17 دولار.

وكسب سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 3.45% إلى مستويات 23.15 دولار.

وانخفض سعر دوج كوين DOGE/USD بنسبة 1.74% إلى مستويات 0.140961 دولار.