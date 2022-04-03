ريال مدريد يجهز 50 مليونًا لضم نجم آرسنال

يسعى مسؤولو ريال مدريد للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا بـ50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الإسكتلندي كيران تيرني، ظهير آرسنال، في الصيف المقبل.



وأظهر ريال مدريد اهتمامه بضم تيرني للمرة الأولى منذ شهرين، لكن كثف النادي الملكي مفاوضاته مؤخرًا لحسم الصفقة.



وكشف الصحيفة البريطانية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، كان يحلم بضم تيرني عندما كان يعمل مع نابولي، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى آرسنال.



وينتهي عقد تيرني مع آرسنال في صيف 2026، لكن الجانرز لا يمانع التخلي عن ظهيره المميز، إذا حصل على العرض المناسب.



ويحظى تيرني أيضًا باهتمام من قبل برشلونة خلال الموسم الحالي.