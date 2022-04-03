صلاح يتراجع عن مطالبه ويقترب من التجديد لليفربول

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن انفراجة قوية في ملف تجديد عقد الفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء أفادت بوجود خلاف على الراتب بين الطرفين.



وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن صلاح اقترب من التوصل لاتفاق مع ليفربول، بشأن تفاصيل العقد الجديد.



وأوضحت الصحيفة، أن صلاح تراجع في موقفه بشأن مطالبه المالية التي رأتها ليفربول ضخمة، وهو ما عزز من احتمالية توقيع عقد جديد خلال الفترة المقبلة.



وكانت تقارير، قد أشارت إلى أن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما رفضته إدارة ليفربول، لعدم قدرة خزينة النادي على تحمله.



وارتبط اسم صلاح خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.