كورونا فلسطين: لا وفيات وتسجيل 537 إصابة و626 حالة تعافٍ خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 ابريل 2022، عن تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و626 حالة تعاف خلال الأسبوع الماضي (منذ الأحد الماضي وحتى صباح اليوم).

وبينت الوزارة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت كالتالي: الضفة الغربية 177، وقطاع غزة 215، ومدينة القدس 145، مشيرة إلى أنه لم تسجل أية حالة وفاة جراء الفيروس خلال الفترة التي شملها التقرير.

وأضافت أن حالات التعافي سجلت كالتالي: الضفة الغربية 246، وقطاع غزة 175، ومدينة القدس 205.

وأشارت إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 21، منها 12 بالعناية المكثفة و4 على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 51%.