"المباحث العامة" تنجز قضايا سطو على مؤسسات بالوسطى

أنجزت المباحث العامة بالشرطة في المحافظة الوسطى قسم النصيرات وسط قطاع غزة، قضية سطو على عدد من المؤسسات الاجتماعية الخدماتية بالمحافظة وسرقة مبالغ مالية وجولات بقيمة 10 آلاف دولار.

وذكرت المباحث، أنها استقبلت عددًا من الشكاوى من قبل تلك المؤسسات، مفادها قيام مجهول بسرقة مبالغ مالية وجولات.

وأشارت إلى أنه وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على المدعو (م، هـ)، الذي أقر واعترف بالسطو على 11 مؤسسة وسرقة مبالغ مالية وجولات بقيمة 10 آلاف دولار.

وأوضحت، أنه تم إحالة المذكور لمكتب تحقيق الشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.