القيادي عز الدين: خطاب القائد النخالة تأكيد على الجهاد ومشروعية الرد

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة طارق عز الدين، اليوم الأحد، أن ممارسات الاحتلال واعتداءاته لن توفر له ولا لمستوطنيه الأمن، وأن شعبنا سيواصل رده على جرائم الاحتلال.

وأضاف عز الدين في "تصريحات صحفية"، أن إصرار الاحتلال على توجيه ضرباته للمقاومة في مخيم جنين، سيزيد من إصرار المقاومة على ممارسة حقها في الرد، موجهاً التحية لأبناء شعبنا الصابر والصامد على أرضنا الذي يواجه الاحتلال.

وأوضح عز الدين، أن كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، حملت عدة رسائل، للشهداء الأبرار وعوائلهم، حيث وصفهم بتيجان رؤوسنا والأكرم منا جميعآ، ونحن ننتمي لكم ونفتخر بكم.

وأردف أن القائد النخالة بعث برسالة تمجيد واعطاء المكانة الحقيقية للمقاتلين الذين يحافظون على البوصلة، رغم قلة الإمكانيات، والرسالة الثالثة استذكار بذكرى معركة المخيم، وأن المعادلة لم تتغير وأن المقاومة في تطور مستمر، بل أصبحت تهاجم وتلاحق الاحتلال وأن الدم الفلسطيني الزكي الذي سال في مخيم جنين لا زال يحفظ بفضل تضحيات الشهداء.

واعتبر عز الدين، أن الاحتلال يلاحق كل أبناء شعبنا ولا يستثني أحداً، ولكن في هذه المرحلة نلاحظ تنامي وتصاعد عمليات الاحتلال نحو حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سريا القدس وكتيبة جنين على وجه الخصوص.

وبين، أن الاحتلال بتركيزه على حركة الجهاد الإسلامي يستعيد ذاكرة معركة المخيم عام 2002، مشيراً إلى أن الجهاد الإسلامي يعيد بناء قوته في مشاغلة العدو، ووضع الاحتلال في مربع خطير جداً من الرعب اليومي.

وختم عز الدين بالقول، إن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لحركة الجهاد الإسلامي حتى دحر الاحتلال، وأن مقاومتنا مستمرة ومتواصلة ردآ على جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين لا يزالون يمارسون أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا.