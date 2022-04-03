بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم الأحد 3 ابريل 2022 ، من المقرر ان يلتقي الفريقان اليوم حيث من المقرر ان يحتضن ملعب كامب نو مباراة مرتقبة بين فريقي برشلونة وإشبيلية، في الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الإسباني ، حيث تمثل هذة المباراة اهمية كبيرة بالنسبة لنادي برشلونة كونه يواصل التقدم في ترتيب الدوري الاسباني " وكالة فلسطين اليوم" تقدم لكم موعد البث وترتيب الفرق بعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم الأحد 3 ابريل 2022

مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم الأحد 3 ابريل

مواعد المباراة

تقام المباراة في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مساء يوم الأحد 3 إبريل/ نيسان ؛يحث تعتبر المبارة مهمة نظراً لترتيب الفريقين في الدوري الاسباني ، حيث ويحتل إشبيلية المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، من 29 مباراة.

ويأتي نادي برشلونة ثالثا في ترتيب الدوري الإسباني وجمع 54 نقطة من 28 مباراة، ويمتلك فرصة ذهبية للارتقاء ليصبح في المركز الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم الأحد 3 ابريل 2022

تستحوذ شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وإشبيلية عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم الأحد 3 ابريل

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 66 نقطة

إشبيلية - 57 نقطة

برشلونة - 54 نقطة

أتلتيكو مدريد - 54 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد: 22 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول: 14 هدفا

إنيس أونال - خيتافي: 14 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد: 14 هدفا