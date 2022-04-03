مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 164 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بالإضافة إلى اقتحام عنصرين من مخابرات الاحتلال.

وذكرت أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام، طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.

ورغم قيود الاحتلال، إلا أن ساحات الأقصى ومصلياته شهدت تواجدًا للمصلين الفلسطينيين، وسط أجواء إيمانية وروحانية شهدها المسجد في ثاني أيام الشهر الفضيل.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، في وقت يستهدف الاحتلال فيه المقدسيين من خلال الاعتقالات والغرامات والإبعاد عن المسجد الأقصى، لأجل تركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.