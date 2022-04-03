الاحتلال يحكم على أسير من جنين متهم بقتل مستوطنة بالسجن المؤبد

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر سالم، اليوم الأحد 3 ابريل 2022، حكمها بحق الأسير محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب جنين والمتهم بقتل مستوطنة إسرائيلية في ديسمبر/ كانون أول 2020.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن محكمة الإحتلال حكمت على الأسير كبها بالسجن المؤبد وسنة وغرامة مالية 3 مليون شيكل كتعويض لعائلة المستوطنة.

وأشار سمور ، أن الأسير كبها معتقل منذ تاريخ 24/12/2020 بعد تنفيذه عملية قتل المستوطنة استر هورغان، انتقامًا لاستشهاد صديقه الأسير كمال أبو وعر الذي استشهد داخل سجون الإحتلال بعد إصابته بمرض السرطان ونتيجة الإهمال الطبي.

وأضاف سمور، أن الإحتلال هدم منزل الأسير كبها بتاريخ 10/2/2021 المكون من طابقين ومساحته 180م، ويأوي 4 أطفال ووالدتهم.