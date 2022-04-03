بالفيديو طريقة عمل السمبوسك المقلي في رمضان 2022، هلّ علينا اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث تتنوع وجبات الطعام على موائد الصائمين في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، إلا أن هناك وجبات أساسية لا يستغني عنها الغزيون على موائد إفطارهم في كل أيام الشهر الفضيل، إذ أن هناك الشوربات بشكل عام ونخص منها شوربة الخضار والعدس ولسان العصفور تعد من الأساسيات لدى ربات البيوت في كل محافظات القطاع، إلا هناك وجبة على شهية تكون حاضر عند الصائمين في القطاع، وهي رقائق السمبوسك، فهي تعد تحضر فقط في شهر رمضان المبارك، وتحظى بإقبال شديد من المواطنين.

أسهل طريقة لعمل سمبوسك رمضان 2022

ومع دخول شهر رمضان المبارك في يومه الثاني، فإن المواطنين في قطاع غزة، وخاصة ربات البيوت، يشرعون بالبحث عن خطوات بالفيديو طريقة عمل السمبوسك المقلي في رمضان 2022، وعن تنوع أشكالها وأنواعها، إذا أن البعض يفضل حشوها باللحمة المفرومة، وآخرون يفضلون حشوها بالجبنة، وفئات ثالثة تفضل صنعها سادة محلاة ومقرمشة، وعلى الرغم من كل تلك الأشكال التي تطرأ على عمل السمبوسك في رمضان، إلا أن حضورها على موائد الغزيين ضرورة ملحة، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، خطوات صناعة السمبوسك المقلي، بطريقة سهلة وخطوات بسيطة، حتى تتبعها ربات البيوت في صناعة السمبوسك في بيوتهن.

طريقة تحضير وعمل سمبوسك رمضان

وتتعد طرق تحضير السمبوسك، وذلك وفق أذواق المطابخ والمطاعم وربات البيوت، إلا أننا نرفق لكم طريقة سهلة وخطوات بسيطة عليكم اتباعها لصناعة السمبوسك المقلي في رمضان 2022.

طريقة تحضر عمل السمبوسك المقلي في رمضان

اخلطي الدقيق والملح في وعاء كبير.

أضيفي الزيت واعجني المكونات بيديك ثمّ أضيفي الماء.

اعجني حتى تشكل عجينة ليّنة لديك.

أنقلي العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق وادعكيها لحوالي 10 دقائق.

ضعي العجينة في وعاء واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

حمّي مقدار من الزيت في مقلاة واسعة على النار ثمّ أضيفي اللحم المفروم وقلّبيه.

خففي النار وأضيفي البصل، الثوم، الكمون، الكزبرة، الكركم، الزنجبيل والبطاطس.

قلّبي المكونات حتى تنضج ثمّ أضيفي البازيلاء.

قطّي العجينة إلى 16 قسم متساوي الحجم ثمّ افردي كل قسم إلى دائرة ثمّ قسّمي كل دائرة إلى جزءين.

ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل جزء وأغلقيها بالشكل الذي تحبينه.

حمّي مقدار غزير من الزيت في قدرٍ على النار ثنّ اقلي السمبوسك حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.