بالفيديو الحلقة الأولى.. مسلسل شارة نصر جلبوع

بدأ منتجو مسلسل شارة نصر جلبوع، ببث أولى حلقات المسلسل الذي أنتجته قناة القدس اليوم الفضائية، والذي يتناول قضية سجن جلبوع وكافة الملفات التي تخص الأسرى.

ويعرض يوميا في رمضان على شاشة قناة القدس اليوم الفضائية الساعة ١٠م بتوقيت القدس الشريف

كما يعرض على ١٥ قناة عربية خلال شهر رمضان المبارك:

1_ القدس اليوم، 2_ قناة بلادي، 3- قناة الاتحاد، 4- قناة الإيمان، 5- قناة فلسطين اليوم، 6- قناة شنقيط

7- قناة الإباء، 8- قناة الإيمان في اليمن، 9- قناة سبأ، 10- قناة التلفزيون اليمني، 11- قناة العالم في سوريا

12- قناة المنار، 13- قناة الأيام، 14- قناة أصيل، 15- وطن مصر، 16- المسيرة.