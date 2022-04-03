بنك فلسطين ومنشأتي ينظمان ورشة تدريبية لصاحبات الأعمال للمساهمة في استدامة أعمالهن

نظم بنك فلسطين ضمن برنامج فلسطينية وبالشراكة مع منشأتي، ورشة تدريبية في مجال التوعية المصرفية، بهدف تنمية إمكانياتهن، وتعزيز قدراتهن على إدارة مشاريعهن، وتطويرها واستدامتها، بمشاركة 20 سيدة من صاحبات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المنتسبات لـ"منشأتي" في كل من نابلس وغزة، بواقع يومين تدريبيين.

واستعرضت الورشة، التي تزامنت مع الاحتفاء بشهر المرأة، جملة من القضايا المتعلقة بالخدمات والإجراءات المصرفية، لا سيما تعريفهن بمفهوم دراسة الجدوى، وأهميتها، والغاية منها، وكيفية القيام بها، من خلال التعرف على وضع السوق، والعناصر الفنية المتعلقة بالمشروع، والعناصر المالية للمشروع.

وأعرب محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين عن سعادته بالشراكة التي جمعت البنك مع منشأتي، لإنجاز هذا المشروع مع كوكبة من سيدات الأعمال، مشيراً إلى أن البنك قام بتشبيك السيدات بموظفات وموظفي بنك فلسطين للتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات المصرفية المتطورة والمتميزة التي يوفرها البنك لعملائه، إضافة إلى الاستشارات المالية.

وأكد الشوا، أن المشاركة الفاعلة لصاحبات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في ورشة التدريب، جاء بعد دراسة احتياجات هذه الشريحة الهامة من مجتمعنا، بالتنسيق مع مكاتب منشأتي في غرفة تجارة وصناعة نابلس وغرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطى، للمساهمة في صقل مهاراتهن لإدارة مشاريعهن والحفاظ على استمراريتها وديمومتها.

وأوضح الشوا، أن بنك فلسطين لن يأل جهداً في مواصلة دعمه لمختلف الشرائح والفئات، بما فيها سيدات الأعمال والنساء، عبر برامجه المختلفة، لتعزيز قيمه وترسيخها تجاه هذه الفئة من مجتمعنا الفلسطيني، لتحقيق التنمية المستدامة، والشمول المالي، انسجاماً مع توجهات وأهداف سلطة النقد الفلسطينية.

يُذكر أن منشأتي التي أُطلقت بالشراكة بين سلطة النقد الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وتعمل على تقديم خدمات الإرشاد والدعم، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل، من خلال مكاتبها في غرف التجارة والصناعة في عدد من محافظات الوطن.