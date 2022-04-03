إحالة 3 تجار متلاعبين بالأسعار للنيابة العامة في غزة

أحالت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة، ثلاثة تجار للنيابة؛ لقيامهم برفع أسعار عدد من البقوليات، والزيت النباتي في المحافظة الوسطى.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية لطواقم مباحث التموين على الأسواق، والمحال التجارية في إطار متابعتها لغلاء الأسعار والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مباحث التموين، أنه تم ضبط التجار الثلاثة وهم (ف، أ)، و(م، ش)، و(ج، ن)، وإحالتهم للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للأصول.

وفي سياق آخر، ضبطت مباحث التموين 26 طنًا من السمن النباتي والأرز الهندي، لدى عدد من التجار بمحافظة غزة، بسبب مخالفة الأوزان المقرة للعبوات، ورسوبها في الفحص المخبري.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية مشتركة لطواقم مباحث التموين، برفقة وزارة الاقتصاد على الأسواق والمحال التجارية في إطار متابعتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مباحث التموين، أنه تمت إحالة ملفات التجار إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وفي سياق منفصل؛ ضبط المباحث العامة، فرع مباحث شمال غزة بقسميها (معسكر جباليا - قسم تموين)، 500 قطعة من المفرقعات النارية في المحافظة.

وأشارت المباحث إلى أن المفرقعات النارية ضبطت بحوزة المدعوين (م، س)، و(ن، د)، خلال جهودها المكثفة في ملاحقة مصنعي وموزعي المفرقعات النارية في شهر رمضان.

وأوضحت أنه تم إحالة المتهمين، والمضبوطات لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.