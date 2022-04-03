11 أسيراً يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني بأن عدداً من الأسرى دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير المقدسي رائد صالح فخري أبو حمدية (49 عامًا)، دخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال.

وكان أبو حمدية قد اعتقل عام 1997، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة (المؤبد أربع مرات) ، وهو من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.

فيما دخل الأسير بلال يعقوب البرغوثي (46 عامًا)، من رام الله، عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد لـ16 مرة، و(35) عامًا.

وتمكّن الأسير البرغوثي خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، والحصول على درجة البكالوريوس في التاريخ.

ودخل الأسير منير عبد الله مرعي (45 عامًا)، من نابلس، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد لـ(5) مرات.

فيما دخل الأسير محمد محمود أبو طه (41 عامًا) من رام الله، عامه الـ21 في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2002، أصدر الاحتلال بحقّه، حُكمًا بالسّجن المؤبد و(15) عامًا، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته، وحصل على درجة الماجستير.

ودخل الأسير هيثم حمدان (41 عامًا) من رام الله، عامه الـ(21) في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد.

تمكّن الأسير حمدان من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية كما حصل على درجة الماجستير، وهو من الأسرى الفاعلين في تعليم الأسرى.

فيما دخل الأسير إسماعيل الطويل من طولكرم، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسّجن لمدة 21 عامًا.

حينما أُعتقل كان نجله الوحيد خضر في رحم أمه، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ الأسير والده.

فيما دخل الأسير سليم محمد سعيد حجة (50 عامًا)، من نابلس، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 19 مرة.

فيما دخل الأسير ظافر عبد الجواد الريماوي (45 عامًا) من رام الله، عامه الـ21 في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن لمدة (32 عامًا).

الأسير الريماوي حاصل على البكالوريوس قبل اعتقاله في القانون، خلال سنوات اعتقاله تمكّن من الحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.

فيما دخل الأسير موسى سليم سروجي من نابلس، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2003، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

ودخل الأسير محمد حسن أبو غرابة (49 عامًا)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2008، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

ودخل الأسير سعيد عبد الله سعيد البنا (42 عامًا)، من طولكرم، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد.