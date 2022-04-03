40شيقلاً للحصول على دجاجة في غزة والمواطنون يعلنون التمرد!

أثار ارتفاع سعر كيلو الدجاج في قطاع غزة، حالة من السخط والغضب الكبيرين، إذ وصل لـ 16- 17 شيكلاً، وهو ما يعني أن سعر الدجاجة قد يصل لـ 40 شيكلاً في الأسواق، وهو سعر مرتفع، يفوق القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من أزمات اقتصادية خانقة "بفعل الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ نحو 16 عامًا على التوالي.

ارتفاع سعر الدجاج في الأسواق، دفع إعلاميين، ونشطاء، ومواطنين وأصحاب محال تجارية إلى مقاطعة بيعه، وشرائه حتى تعود أسعاره كما كانت سابقاً، مطالبين الجهات ذات العلاقة للتدخل الفوري، و وضع وسقف موحد لأسعاره، تكون مناسبة لأصحاب المزارع والمواطنين على حد سواء، وخاصة أنه يعد من الوجبات الرئيسية على موائد الصائمين في شهر رمضان المبارك.

وأمس، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن التوافق مع مربي الدجاج، على توحيد سعر الكيلو وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، ليباع للمستهلك بـ 14 شيكلا للكيلو الواحد في جميع الأسواق المحلية؛ لكن الباعة لم يلتزموا بالقرار الصادر عن الجهات المختصة، وبات يُباع للمستهلك، لـ 17 شيكلاً، وهو سعر لم يعد في متناول الجميع، وخاصة الفقراء من أبناء القطاع.

دعوات للمقاطعة

الدكتورة سامية الغصين، دعت عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك" لمقاطعة شراء الدجاج، بسبب ارتفاع سعره بشكل كبير، والذي لم يعد بمقدور فئات كبيرة من شرائه، ووضعه على موائد إفطارهم في رمضان.

وقالت الغصين في تغريدتها: "يا ريت اللي معاه يشتري يفكر في اللي معوش، واللي معاه يشتري اليوم فراخ وارد جداً بكرة ميكونش معاه".

وختمت تغريدتها بالقول: "أنا مقاطعة لغاية ما يتوقف الاحتكار والغلاء الفاحش هذا".

أما الإعلامي الفلسطيني أحمد سعيد دعا إلى مقاطعة شراء الدجاج في تغريدة عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، قائلاً: "محدش يشتري دجاج، مش حتموت لو قاطعته أسبوع، حينزل سعره ويصير ببلاش".

أما مول البشير عالم اللحوم عبر صفحته الرسمية "فيس بوك"، فقد أعلن عن مقاطعة التعامل مع قطاع الدجاج، والإيقاف المؤقت لعمل قسم الدجاج في متجره.

وقال البشير في تغريدته: "إعلان هام جدًا، زبائننا الكرام وأهلنا الأحباء في قطاع غزة، بكل أسف نعلن عن الإيقاف المؤقت لعمل قسم الدواجن داخل البشير عالم اللحوم، نتيجة التلاعب المؤسف والكبير في الأسعار من قبل المحتكرين والذي يقع ضحيته المواطن البسيط الذي يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة في قطاع غزة".

وختم تغريدته بالقول: "ندعم المقاطعة إلى أن تعود الأسعار كما كانت سابقًا وإنهاء الاستغلال المؤلم".

أما لجنة الدفاع عن الخريجين فقد كتبت عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك": "الدجاج بـ 15 شيكلا، شو يا وزارات غزة، مين المسؤول عن الموضوع في ظل تفاقم مشكلة البطالة والخريجين، وعدم صرف مستحقات الشؤون لأكثر من سنة، والوضع الاقتصادي المدمر؟".

أما الناشط محمود سعد فقد اكتفى بالقول متهكما على قرار الوزارة: "أكبر انجاز تثبيت سعر الدجاج بغزة على 14 شيكلا، حتى نهاية رمضان".

واتفق الناشط أبو عمر حميد في تغريدة ساخرة له مع الناشط سعد، "على أن أكبر انجاز تقوم به الحكومة هو تثبيت الدجاج 14 شيكلا للكيلو الواحد...، من باب التخفيف على المواطنين!".

ويعاني قطاع غزة منذ 16 عاما، من تبعات أزمات اقتصادية خانقة أسهم في تكريسها وتفاقمها العديد من العوامل والظروف المرتبطة بالاحتلال والانقسام الداخلي، أدت إلى تدهور ظروف الحياة المعيشية والإنسانية، في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة.



