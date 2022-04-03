ما هو سعر الدجاج الذي حدده وزير الزراعة بالضفة ؟

أكد وزير الزراعة رياض العطاري اليوم الأحد 3 ابريل 2022 أن ارتفاع أسعار الخضروات ظاهرة مقلقة ولكنها ليست بعيدة ، عن حالة الارتفاع العالمي ، موضحاً أن حالة الارتفاع جاء نتيجة عوامل متسارعة.

وقال العطاري خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" :" إن سبب الارتفاع يعود لحالة البرودة التي كان لها تأثير سلبي على أسعار الخضروات وتربية الدواجن".

وقال: "إن الانخفاض الكبير على درجات الحرارة قضى بشكل كبيرة على البندورة والبطاطا ، مما أدى لارتفاع أسعارها ، متوقعاً انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول من نيسان ، وهناك بعض السلع بدأت في الانخفاض" .

وبين العطاري أن سبب ارتفاع الدجاج يعود لانتشار مرض انفلونزا الطيور في عدد من دول الجوار وخاصة "إسرائيل " مما أثر على سعر البيض والدجاج ، موضحاً إلى أن الأراضي الفلسطينية لم تسجل أي إصابة بإنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أن ارتفاع الأعلاف وتكلفة النقل أثرت أيضاً على الأسعار ، مشدداً على أنه سيتم اليوم تحديد سعر كيلو الدجاج للمستهلك 17.5 شيقلاً.