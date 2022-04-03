اليوم الثاني.. موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2022

موعد آذان المغرب ثاني يوم رمضان، آذان المغرب في رمضان 2022، يبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث أن طيلة أيام الشهر الكريم يسأل الصائمون عن موعد الإفطار في رمضان 2022، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخباري، نشر موعد أذان المغرب في رمضان غزة فلسطين، نظراً لعمليات البحث الكثيرة من قبل الصائمين على موعد اذان المغرب في رمضان 2022م، مع الدخول في شهر رمضان رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في رمضان 2022

ووفق امساكية شهر رمضان المبارك 2022، يحتلف موعد اذان المغرب في شهر رمضان في العديد من المناطق الفلسطينية، وخاصة العاصمة القدس، وقطاع غزة، لذلك وفي مقالنا اذان المغرب رمضان 2022، سنضع لكم موعد اذان المغرب اليوم الاول في شهر رمضان بعد عمليات البحث الكثيرة التي سيشهدها محرك البحث قوقل على موعد اذان المغرب ثاني يوم رمضان 2022.

آذان المغرب في رمضان 2022

تتصدر إمساكية شهر رمضان 2022 قائمة اهتمام الأشخاص، الباحثين عن مواعيد الآذان ثاني أيام الشهر الفضيل، خاصةً مع انتهاء شهر رجب وحلول شهر شعبان الذي يفصلنا عنه يوما واحدا، وخلال التقرير نستعرض كل ما تريد معرفته عن إمساكية رمضان 2022 وموعد آذان المغرب أول يوم رمضان 1443 هجريا.

آذان المغرب في رمضان 2022 في فلسطين

يبحث عشرات الآلاف من المواطنين يوميا خلال شهر رمضان عن إمساكية رمضان 2022 لمعرفة موعد آذان المغرب ثاني يوم رمضان، وموعد آذان الفجر للسحور، ومواقيت الصلاة منذ شروق الشمس وحتى غروبها.

موعد ثاني يوم آذان المغرب في رمضان 2022 في فلسطين

موعد اذان الفجر 05:02

موعد اذان الظهر 12:43

موعد اذان العصر 16:16

موعد اذان المغرب 19:05

موعد اذان العشاء 20:29

موعد اذان المغرب في رمضان

ويرصد "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إمساكية شهر رمضان 2022 في فلسطين، طوال أيام الشهر المبارك، تشتمل على مواقيت الصلاة في رمضان، ومواعيد السحور والامساك، ومدة ساعات الصوم. وللوصول إلى إمساكية شهر رمضان 2022.

وقت الآذان هذا الاسبوع في فلسطين

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

04/03 05:02 12:43 16:16 19:05 20:29

04/04 05:01 12:42 16:16 19:06 20:30

04/05 05:00 12:42 16:16 19:06 20:30

04/06 04:58 12:42 16:16 19:07 20:31

04/07 04:57 12:41 16:16 19:08 20:32

04/08 04:55 12:41 16:16 19:08 20:32