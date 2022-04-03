موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بدوري أبطال افريقيا اليوم، ينتظر عشاق كرة القدم بشكل عام ومحبو كرة القدم الإفريقية ونادي الأهلي المصري على وجه الخصوص، انطلاق مباراة الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر أن تقام الساعة الحادي عشر من مساء اليوم الأحد 3 ابريل 2022، على ملعب ستاد القاهرة الدولية، إذ يسعى الفريق الأحمر المصري، أن يقدم مباراة مثالية ليحافظ على حظوظه بالتأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة الإفريقية، بعد أداء ضعيف قدمه لاعبو النادي الأهلي خلال الجولات الخمس من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني

ويبدأ متابعو كرة القدم المصرية والسودانية، وعشاق النادي الأهلي، في البحث عن موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بدوري أبطال افريقيا اليوم، حيث من المتوقع أن يشهد استاد القاهرة الدولي موقعة كروية جميلة وقتالية في الوقت اته، كونها تحدد مصير النادي الأهلي، الذي باتت حظوظه في التأهل للدور المقبل من البطولة، على هذه الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لهذا نحدد لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد انطلاق صافرة البداية بين الأهلي المصري والهلال السوداني في المسابقة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي اليوم في افريقيا

وتتصدر مواقع البحث المتخصصة بالكرة، عن موعد مباراة الأهلي اليوم في افريقيا، لما فيها من متعة كروية حقيقية، وخاصة أن النادي الأهلي المصري يحظى بمتابعة وحب ملايين الناس في مختلف بقاع الأرض، إذ أنه يعد من أهم الأندية المصرية، إن لم يكن أهمها، كما أن المارد الأحمر(النادي الأهلي)، له خبرة كبيرة في المسابقة الإفريقية الذي حاز على لقب آخر نسختين منها، إلا أنه قدم في الأدوار الماضية أداء ضعيفا خلاف عما كان يقدمه في المواسم الماضية، وهو ما أضعف فرصة تأهله للدور المقبل من الجولات الأولى، وانتظر حتى صدور نتيجة الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏افريقيا، ويسعى الأهلي لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.