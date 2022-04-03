سعد : قوات الاحتلال تلاحق العمال وتمنعهم من الدخول للعمل وتعتقل 40 آخرين

أكد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين اليوم الأحد 3 ابريل 2022 ، أن قوات الاحتلال ومنذ صباح اليوم تلاحق العمال من كافة فتحات الجدار على امتداد حدودها مع الداخل المحتل وتمنع دخولهم للعمل .

وبين سعد خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن قوات كبيرة للاحتلال تتواجد عند فتحة الجدار في قلقيلية ، وتقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب العمال وتلاحقهم وتمنعهم من الدخول عبر كل الفتحات .

وأوضح سعد أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس 40 عاملاً ومنهم من كان بحوزته تصريح العمل ، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بإنزال العمال من السيارات وإجبارهم على العودة .

وبين أن قوات الاحتلال بدأت بزيادة وتيرة اعتداءاتها على العمل بعد عملية الخضيرة الأخيرة في الداخل المحتل، وتمنع دخول أي من العمال الفلسطينيين .

ويشار إلى وقوع إصابات في صفوف العمال نتيجة إطلاق الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع عليهم بالقرب من جدار الفصل العنصري جنوب وشرق قلقيلية، فجر اليوم.