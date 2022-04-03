الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسـرى والجرحى، الأحد، أن الأسير المجاهد سعيد عبد الله سعيد البنا (42 عامًا)؛ من مخيم طولكرم بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضـحـت المـهـجـة، أن الأسير سعيد البنا يعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمّد والتي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال؛ إذ أصيب بسرطان المثانة قبل ثمانية أعوام؛ وخضع لعملية استئصال ذلك الورم السرطاني في شهر نوفمبر عام 2014م؛ ومازال يعاني حتى اللحظة من آثار ذلك السرطان.

جديرٌ بالذكر أن الأسير سعيد البنا ولد بتاريخ 19/09/1980م؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 03/04/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال؛ ويقبع حاليًا في سجن إيشل.