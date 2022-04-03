سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت الأسعار استقراراً في تعاملات الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، بشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في مصر

و استقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك مصر نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

جاء أعلى سعر للدولار في مصر عند نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، في بنك الإسكان والتعمير.

وهيمن سعر 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 8 بنوك، منها التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبنك HSBC.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 20.16 جنيه للشراء، و20.27 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 23.87 جنيه للشراء، و24.01 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.85 جنيه للشراء، و 4.88 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

كذلك بقي متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 59.86 جنيه للشراء، و 60.34 جنيه للبيع.