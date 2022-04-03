أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الأحد 3 ابريل 2022

يتابع فريق فلسطين اليوم نشر أسعار الذهب في عدد من الدول بشكل يومي، كما هو الحال في هذه المقالة، حيث يرصد لكم أسعار الذهب في الجزائر، الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، رغم تسجيل المعدن النفيس عالميًا خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8877 دينارًا (61.95 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في الجزائر، إلى نحو 7767 دينارًا (54.21 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، بتعاملات اليوم، إلى نحو 6658 دينارًا (46.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5178 دينارًا (36.14 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، مساء تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 276.064 ألف دينار (1927 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، في تعاملات اليوم، نحو 62.138 ألف دينار (433.65 دولار).