طالع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 ابريل 2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في مصر اليوم الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، رغم تسجيل المعدن النفيس عالميًا خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات، إلى نحو 1133 جنيهًا (61.95 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بتعاملات اليوم، إلى نحو 849.95 جنيه (46.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 661.06 جنيه (36.14 دولار)، وسجل عيار 12 نحو 566.62 جنيه (30.97 دولار)، وعيار 9 سجل نحو 424.97 جنيه (23.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في مصر، إلى نحو 991.61 جنيه (54.21 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 35.244 ألف جنيه (1927 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، في تعاملات اليوم، نحو 7933 جنيهًا (433.65 دولار).