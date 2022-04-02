بالصور القيادي المدلل: دماء شهداء جنين ستشعل المعركة المقبلة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن الدماء التي سفكت على أرض عرابة بجنين فجر أول يوم من رمضان، هي التي ستشعل المعركة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة للقيادي المدلل خلال مسيرة حاشدة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح مساء اليوم السبت، تخللها مسير عسكري لسرايا القدس، دعما وإسنادا لمخيم جنين.

وأضاف المدلل: بيننا وبين الاحتلال الصاروخ والبندقية والحجر والسكين، وفي كل ساحات الوطن حالة اشتباك ومعركة مستمرة لن تُخمد نيرانها".

وتابع بالقول: نواجه عدوا مجرما، لكنه عدو أحمق يعتقد أنه عندما يغتال صائب عباهرة وخليل طوالبة وسند أبو عطية ويعتقل آخرين يعني أنه اجتث المقاومة وانهى سرايا القدس، لكننا نعيده ٢٠ عاما إلى الوراء، إنها جنين نفسها الشاهدة والشهيدة لم تمت باستشهاد محمود طوالبة وأبو جندل ورياض بدير وجمال أبو الهيجا، بل بقيت عصية على الانكسار حتى هذه اللحظة، عندما انطلقت كتيبة جنين وحزام النار لتعيد الثورة والمقاومة من جديد".

وبيّن القيادي المدلل أن الاحتلال يحاول إعادة قوة ردعه التي فقدها، وطمأنة المجتمع الصهيوني ورفع معنوياته.

وزاد بالقول: الاحتلال يخشى من رمضان، واليوم الهاجس يتحول إلى حقيقة.. فلينتظر الاحتلال الأسوأ من مقاومينا، ولن تحميه أمريكا ولا أنظمة التطبيع ولا التنسيق الأمني".

ووجه القيادي المدلل رسالة إلى المجتمع الصهيوني، قال فيها: لقد خدعوكم حينما جاءوا بكم إلى أرض السمن والعسل وأرض يهودا والسامرة وأورشليم، وقد تعامل معكم الشهيد البطل ضياء بأخلاقنا الإسلامية، ولكن إن أصررتم على البقاء، وانتم حريصون على حياة، فاحذروا أن تكونوا حصاد المعركة إذا استمر قتل أطفالنا ونسائنا ودمار ديارنا.. لا خيار أمامكم إلا الرحيل، فالأرض أرضنا والقدس قدسنا والأقصى لنا".

























