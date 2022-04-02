نقابة مربي الدواجن: لن نتدخل في أسعار الدجاج و بيض المائدة

أعلنت نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة أنها لن تتدخل في أسعار الدواجن و بيض المائدة، مشيدة بقرار الحكومة بمتابعة أسعار هذه المنتجات المحلية و ملاحقة المخالفين و المحتكرين حسب الأصول.

و طالبت النقابة الحكومة بتنفيذ متطلباتها التي تم تسليمها لجهات الاختصاص للعمل على إعادة تنظيم قطاع الدواجن عبر لجنة متابعة من النقابة و الحكومة معا لحل كافة الإشكالات الخاصة بهذا القطاع.

و كانت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أعلنت اليوم عن التوافق مع مربي الدجاج على توحيد سعر الكيلو وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

و نقلت اذاعة الرأي عن المتحدث باسم الاقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى قوله: " لقد تم التوافق مع وزارة الزراعة ومربي الدجاج اللاحم على توحيد سعر الدجاج الحي بـ14 شيكل للكيلو الواحد في جميع محافظات قطاع غزة".

وشدد على أن طواقم حماية المستهلك ستتابع بدءًا من الغد أي تجاوزات بهذا الخصوص، ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.