راصد جوي: كتلة هوائية حارة تصل البلاد يومي الثلاثاء و الاربعاء القادمين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر حرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع ان تصل درجات الحرارة الى مُنتصف الثلاثينيات في مناطق واسعة من البلاد .

و من المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل طفيف يوم غد الاحد مع بقاء الجو دافئاً ، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية بحيث يكون الطقس غالباً غائم ،ويسود خلال النهار جو خماسيني. ليلاً يصبح الجو مائلا للبرودة . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو غائماً جزئياً الاثنين و يطرأ اليوم انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لشهر نيسان. وتبقى كميات كبيرة من السحب تغطي السماء الفلسطينية نهاراً وليلاً مع بقاء الجو دافئاً الى شديد الدفء. ليلاً يسود جو بارد نسبي. الرياح تكون غريبة الى شمالية غربية.

و الثلاثاء يكون الجو صافياً و يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية ، ويسود خلال ساعات النهار جو حار نسبي الى حار ، ويسود في المناطق الغورية جو حار جداً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.

و تتأثر البلاد بموجة حارة متوسطة الى قوية يوم الأربعاء، وترتفع الحرارة بشكل لافت لتصبح أعلى من المعدل السنوي بأكثر من أحد عشرة درجة مئوية ، ويسود جو حار جداً في المناطق السهلية والغورية في ساعات النهار، ومساءاً تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبياً. والله تعالى أعلى وأعلم.