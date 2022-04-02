إيران ترحب بمبادرة الأمم المتحدة لإعلان هدنة في اليمن

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بمبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج في إعلان هدنة في اليمن لمدة شهرين يتم بموجبها توقف العمليات العسكرية والسماح بدخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود إلى موانئ الحديدة ، وكذلك إعادة فتح مطار صنعاء بصورة جزئية.

وفي بيان نشره اليوم السبت، أعرب خطيب زادة عن أمله بأن يكون هذا الإجراء خطوة تمهيدية للرفع الكامل للحصار عن اليمن وإقرار وقف دائم لإطلاق النار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد خطيب زاده على موقف إيران الداعم لحل سياسي وإنساني في اليمن، قائلا: "نأمل عشية شهر رمضان المبارك أن نشهد تحسنًا في الأوضاع الإنسانية وعملية التبادل الكامل للأسرى والسجناء بين أطراف الصراع في هذا البلد وذلك من خلال إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية واستمرار الهدنة.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة لبدء مبادرة سياسية لحل الأزمة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، اعلن مساء الجمعة ان أطراف النزاع استجابت بشكل ايجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تبدأ حيز التنفيذ اليوم السبت، مشيراً الى انه يمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الأطراف اليمنية.

وقال المبعوث الاممي: وافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده. كما اتفقا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة؛ كما وافقا على الاجتماع تحت رعايتي لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن. يمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين.