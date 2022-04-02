تفاصيل الاتصال الهاتفي بين القائد "النخالة "ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

و استعرض القائدان خلال الاتصال الأوضاع داخل فلسطين وما تشهده من تصعيد عدواني خطير .

وأعرب القائدان عن بالغ اعتزازهما بالمقاومة ووجها التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وخاصة في جنين التي ارتقى منها الشهداء صباح هذا اليوم في مواجهة مفتوحة مع المحتلين، وقد أوقعوا في العدو الجراح الغائرة.

وقدم هنية تعازيه لحركة الجهاد الاسلامي وللمجاهدين في سرايا القدس وللعوائل بالشهداء الذين ارتقوا اليوم، معتبرًا أن شعبنا الفلسطيني يحكم صياغة الواقع ويصوب الأمور باتجاهاتها الصحيحة، ويعيد أصل الرواية بأنه شعب تحت الاحتلال من حقه المقاومة، وأن هذا الاحتلال يجب أن يزول، فهذه أرضنا، وهذه قدسنا، فيما من يطبعون ويعقدون الاجتماعات على أرض فلسطين ليس من يقررون مصيرها.

وأكد هنية والنخالة استمرار وتعزيز التنسيق في السياسة والميدان، ومع كل فصائل شعبنا من أجل التصدي لقوات الاحتلال، والدفاع عن شعبنا وحقوقه.