تردد قناة أون دراما الناقلة لمسلسل"الاختيار 3" في رمضان 2022

يترقب الجمهور، مشاهدة حلقات الجزء الثالث، ومتابعة كل تفاصيله، لاسيما أن الجزأين السابقين، حققا نجاحا كبيرا، وكشفا حقيقة أحداث مهمة في مواجهة الجيش والشرطة المصرية ضد إرهاب جماعة الإخوان.

موعد عرض مسلسل"الاختيار 3" في رمضان 2022

تدور أحداث مسلسل"الاختيار 3" حول 3 شخصيات يعمل الأول في الأمن الوطني هو زكريا يونس، والآخر في المخابرات الحربية وهو مصطفى خليفة، والثالث في المخابرات العامة وهو مروان العدوي.

وفي مسلسل"الاختيار 2"، والذي عرض في رمضان 2021، قدم كريم عبد العزيز شخصية الضابط زكريا يونس، وظهر الفنان أحمد عز ضيف شرف، في الجزء الأول والذي لعب فيه دور البطولة الفنان أمير كرارة، والذي عرض في رمضان 2020.

"الاختيار 3 " من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.

القنوات الناقلة لمسلسل"الاختيار 3" في رمضان 2022

يعرض مسلسل"الاختيار 3" في رمضان 2022، على قنوات ONو ON DRAMA و منصة WATCH IT.

تردد قناة اون دراما

تردد قناة اون دراما على النايل سات

التردد: 11785

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

ويعد مسلسل الاختيار 3 من أهم مسلسلات رمضان 2022 وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وأحمد السقا، وخالد الصاوى، وبيومي فؤاد، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، ودنيا المصري، وناردين عبدالسلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل"الاختيار 3"

ويبدو أن مسلسل الاختيار 3 سيكون محملا بكثير من المفاجآت بدءا بمضمون المشاهد وصولا للشخصيات الاستثنائية فيه.

وبات المشاهد المصري متشوقا لمعرفة "الممثل" الذي سيؤدي دور المشير طنطاوي ضمن أحداث المسلسل خاصة بعد ظهوره في البرومو من الخلف بنفسه وربما يتم الاكتفاء بهذه اللقطة، فضلا عن شخصيات أخرى تجسد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس، إضافة لمحمد مرسي.

ويجسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وظهر الفنان عبدالعزيز مخيون مجسدا لشخصية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

ويقدم المسلسل المصري جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو/حزيران 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.