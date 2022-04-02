أسعار الذهب في لبنان الأحد 3 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان اليوم الاحد 3أبريل/نيسان 2022، رغم تسجيل المعدن النفيس عالميًا خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، إلى نحو 93.838 ألف ليرة (61.95 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في لبنان، إلى نحو 82.110 ألف ليرة (54.21 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، بتعاملات اليوم، إلى نحو 70.380 ألف ليرة (46.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 54.739 ألف ليرة (36.14 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 2.918 مليون ليرة (1927 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، في تعاملات اليوم، نحو 656.882 ألف ليرة (433.65 دولار).