بالخطوات.. طريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة الشهية في رمضان 2022

صينية البطاطس هي إحدى الوصفات التي تحضر باستخدام الفرن، والتي تحظى بشعبيةٍ واسعةٍ على مستوى العالم باختلاف ثقافاته، و خصوصاً على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

و تختلف طريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة في دول عن أخرى، فالبعض يحضرها دون أي إضافات، في حين يحرص البعض على إضافة قطع اللحم، أو الدجاج، وعادةً ما تقدم بجانب الأرز الأبيض، أو مع أرغفة الخبز العربي، وفي هذا المقال سنقدم وصفتين لتحضير صينية البطاطس باللحم.

صينية البطاطس بقطع اللحم

المكوّنات:

خمسمئة غرامٍ من اللحم البقري.

ست حبات من البطاطس.

خمس حبات من البندورة.

أربع بصلات.

أربعة حبات من الفلفل الأخضر.

رأس من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب من مرق اللحم.

ملعقة صغيرة من كلٍّ من: الملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، وحب الهال. ورقتا غار.

طريقة التحضير:

اغسلي قطع اللحم، واسلقيها بكميةٍ مناسبةٍ من الماء.

قشري حبات البطاطس ثمّ قطعيها إلى مكعباتٍ صغيرةٍ وانقعيها بالماء والملح.

قطعي البندورة، والفلفل الأخضر إلى مكعباتٍ صغيرة، والبصل إلى جوانح رفيعة.

افصلي فصوص الثوم عن بعضها البعض، واهرسيها.

ضعي السمنة والزيت في صينية، وسخنيهما على نارٍ متوسطة الحرارة.

أضيفي مكعبات البطاطس، واقليها حتّى تنضج. ضعي البصل، والثوم، والفلفل الأخضر، والبندورة، والبهارات، وقلبي المكوّنات حتى تتداخل نكهاتها.

أضيفي كوباً من ماء سلق اللحم، واتركي المكوّنات على النار حتّى تبدأ بالغليان.

أبعدي الصينية عن النار، وانثري على وجهها الزيت، والباباريكا، وأدخليها إلى فرن ساخنٍ مدّة خمس وأربعين دقيقة.

صينية البطاطس باللحم المفروم

المكوّنات:

ست حبات من البطاطس.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم. ثلاثة أعواد من البصل الأخضر.

فصان مهروسان من الثوم. ملعقة كبيرة من البهارات الخاصة باللحم، وصلصة البندورة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح، والفلفل الأسود.

نصف كوب من أوراق البقدونس المفرومة.

حبتان من البندورة مفرومتان فرماً ناعماً.

كوبان من مرق اللحم. نصف كوب من كريمة الطبخ السائلة.

طريقة التحضير قشري البطاطس، وقطعيها إلى شرائح رفيعة.

اغمري شرائح البطاطس بالماء المملح، وارتكيها مدّة نصف ساعة تقريباً.

ضعي الزيت في قدرٍ، وسخنيه على نارٍ متوسطة الحرارة، وقلبي اللحم فيه حتّى يتغير لونه، ويزول ماؤه.

افرمي البصل وأضيفيه إلى الحم، ثمّ ضعي الثوم، والملح، والبهارات، والفلفل الأسود، وقلبي المكوّنات حتّى يكتمل نضج اللحم.

أبعدي الخليط عن النار، وأضيفي له البقدونس، والبندورة وقلبي جيداً حتّى تتداخل مع بعضها. احضري صينية الفرن ورتبي في قاعها نصف كمية شرائح البطاطس.

أضيفي اللحم المفروم وافرديه فوق البطاطا، ثمّ ضعي فوقه ما تبقى من شرائح البطاطس.

اخلطي المرق، وصلصة البندورة، والكريمة.

اسكبي خليط الكريمة على وجه الصينية، وأدخليها إلى فرنٍ حرارته مئة وثمانون درجةً مئوية.

اتركي الصينية في الفرن مدّة ساعةٍ تقريباً، أو حتّى تنضج شرائح البطاطس.