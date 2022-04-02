صحيفة عبرية: "اسرائيل" تخشى من رد الجهاد الاسلامي على اغتيال شهداء جنين

قالت صحيفة عبرية إن "الجهاد الإسلامي" يهيمن على شمال الضفة الغربية، وينجح في تهريب وضخ مبالغ مالية كبيرة لنشاطات الخلايا العسكرية التابعة للحركة، ويقوم بشراء الأسلحة وتجنيد فلسطينيين لتنفيذ هجمات، ويقف خلف هذه النشاطات أمين عام الحركة زياد النخالة، ورئيس الجناح العسكري أكرم العجوري، وكلاهما يعملان من لبنان.

و قالت صحيفة يديعوت احرونوت إن ما ينبغي أن يزعج "إسرائيل" الآن هو إمكانية أن يذهب "الجهاد الإسلامي" للرد على الاغتيال من قطاع غزة، وهو تنظيم له وجهات نظر ومصالح مختلفة أثبتت في الماضي ذلك، وأنه لا يستسلم لرغبات حماس التي تسعى لإبعاد غزة عن الحرب في هذه المرحلة، وتركز جهودها على تصعيد الأحداث بالضفة وشرقي القدس.

و وفقاً للصحيفة العبرية، فمن المرجح أن يرغب "الجهاد الإسلامي" بشدة في الرد على اغتيال نشطائه، وعلى الرغم من أن أولويته الأولى هي أن يأتي الرد من الضفة الغربية، إلا أنه إذا لم ينجح واشتد الضغط الإسرائيلي، فمن المؤكد أنه سيكون أقل ترددًا في استخدام القوة الأكثر فاعلية لديه، والرد من قطاع غزة، ومن ثم يمكن أن يدخل هذا التصعيد مرحلة أكثر خطورة.