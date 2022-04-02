شرطة النصيرات تنهي ملفات 100 غارم

أنهى مركز شرطة النصيرات بمحافظة الوسطى، ملفات "100" غارماً، موقوفين في نظارته على ذممٍ مالية، بالتعاون مع لجنتي زكاة النصيرات ودير البلح ضمن مشروع فكاك الغارمين وذلك بمساهمة كريمة من فاعلي الخير.

وأوضح المقدم سفيان أبو شرار مدير مركز شرطة النصيرات أنه تم إنهاء قضايا "100" غارمًا بعد سداد مديونياتهم لمستحقيها، شكر خلالها فاعلي الخير والمؤسسات الخيرية لدورهم وجهودهم في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا المُعسرين والمتضررين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي كلمةٍ للجان الزكاة بالمحافظة الوسطى، شكر الدكتور مصعب درويش مركز شرطة النصيرات على الجهود التي يبذلها للتخفيف عن المواطنين.