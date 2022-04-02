هيئة المعابر تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد 3 ابريل 2022

أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، مساء اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 3 أبريل 2022.

و اشارت الوزارة الى أن السفر يوم غد الأحد سيكون للمرجعين من يوم الخميس الماضي + الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/16).

و دعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشوفات للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

و شددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت الوزارة لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.