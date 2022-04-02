زوجة الشهيد صائب عباهرة تضع مولودها بيوم استشهاده وتسميه "صائب"

وضعت زوجة الشهيد صائب عباهرة، اليوم السبت، مولودها في يوم استشهاده وأطلقت عليه اسم "صائب" تيمنًا باسمه.

واستشهد ، فجر اليوم السبت، ثلاثة مقاومين بعد استهداف المركبة التي يستقلونها، بعشرات الأعيرة النارية على دوار عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق جيش الاحتــلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة، النار تجاه مركبة بالقرب من دوار عرابة في مدينة جنين شمال القدس المحتلة، وارتقى على إثرها ثلاثة شهداء.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشهداء الثلاثة "خططوا لهجوم فوري، ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار، وأنه عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل".

وأشار المراسل العسكري لـ "يديعوت"، إلى إن الشهداء الثلاثة كانوا تحت مراقبة الشاباك ووصفوهم بأنهم "قنابل موقوتة".

والشهداء هم: "خليل طوالبة من جنين، وصائب عباهرة من بلدة اليمون، سيف ابو لبدة من طولكرم".