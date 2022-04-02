بث مباشر شاهد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني اليوم السبت2 ابريل 2022

شاهد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني اليوم السبت2 ابريل 2022، حيث ستنطلق صافرة بدء مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت 2 ابريل 2022، على ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، وذلك في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، في خطوة يطمح فيها فريق ريال مدريد إلى العودة للانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة بنتيجة أربعة أهداف لصفر، والابتعاد بصدارة الدوري الإسباني عن أقرب منافسيه اشبيلية الذي يحتل وصافة المسابقة، لذلك قرر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم شاهد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني اليوم السبت2 ابريل 2022.





شاهد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني اليوم السبت2 ابريل 2022

ويبحث عشان كرة القدم الأوروبية بشكل عام والإسبانية بشكل خاص البحث عن بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، لمشاهدة المباراة بين الفريقين الإسبانيين، فهي تعتبر مباراة مهمة، كون المسابقة تشهد جولاتها الأخيرة، فيما تشير التوقعات والنتائج إلى فوز ريال مدريد بالبطولة، لأنه يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه، لهذا يحاول عشاق الفريق الملكي البحث عن شاهد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بجودة عالية ودون تقطع على البث.

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو اليوم السبت

ومن المقرر أن يدخل المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلته المعتادة، لكي يضمن حصد النقاط الثلاثة، بعد الخسارة التي تلقاها أمام برشلونة في قبل نحو 10 أيام، لهذا من المتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيلة التالية: -

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.





تشكيلة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد اليوم السبت

ويعاني فريق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، فهو لا يمر بأفضل أحواله، بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الإسباني، فيما يحتل المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، ويبدو أن هدفه فيما تبقى من الموسم هو تحسين ترتيبه، ومن المتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيلة التالية: -

ماتياس ديتورو

هوجو مالو - جوسيف أيدو - نيستور أراوخو - خوسيه فونتان

فران بيلتران

برايس مينديز - دينيس سواريز - نوليتو

أسباس - سانتي مينا.

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم اضغط هنـــــــــــا

بث مباشر قناة الفجر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

بث مباشر قناة الفجر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم اضغط هنـــــــــــا