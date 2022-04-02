أفضل أدعية وقت صلاة وأذان المغرب في شهر رمضان المبارك- دعاء قبل وبعد الإفطار في رمضان 2022- 1443هـ

أفضل أدعية وقت صلاة وأذان المغرب في شهر رمضان المبارك، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية قبل آذان المغرب وقبل الافطار إلى جانب دعاء بعد الافطار والمغرب في شهر رمضان المبارك، وهو من الأدعية التي يستحب للصائم أن يدعو بها أثناء صيامه، حيث تكون دعوته مستجابة في شهر الرحمة والمغفرة الذي تزداد فيه البركة والخيرات من كل حدب وصوب، وكما قال الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: (ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهُم: الإمامُ العادلُ، والصَّائمُ حتَّى يُفْطِرَ، ودعوةُ المظلومِ“، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم أفضل أدعية وقت صلاة وأذان المغرب في شهر رمضان المبارك.

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ).

دعاء قبل آذان المغرب في رمضان

اختص رب العالمين شهر رمضان المبارك بالمزيد من الفضائل، فهو شهر ينتظره المسلمين على احر من الجمر لأهميته ومكانته العظيمة، حيث يغتنمون أوقاته في الطاعة والعبادة والدعاء، فهو من الأشهر المباركة ليس في الصيام والصلاة فحسب وإنما في استجابة الدعوات، فالمولى عز وجل يستجيب دعاء عبده الصائم، وهناك العديد من الأدعية التي يستحب ترديدها عند اذان المغرب ، والمتمثلة في الآتي:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي.

اللهم اكشف كربتي وهمي وغمي .. وأغفر ذنبي واصلح حالي .. وأجلو حزني وبيض وجهي واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي وأجعل فيما أحب نصيب.

دعاء الصائم قبل الإفطار في رمضان

اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، و لم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ).

اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون).

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ).

دعاء الصائم عند الافطار 2022

(اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً).

دعاء قبل المغرب مستجاب في رمضان 2022

(اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ).

ادعية قبل وبعد المغرب في شهر رمضان

• اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

• اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ. اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

دعاء الافطار في رمضان 1443

اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ).

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

أدعية قبل موعد الإفطار في رمضان 2022

اللَّهُمَّ يَا مُحَوِّلَ الأَحْوَالِ حوِّلْ حَالَنَا إِلَى أَحْسَنِ حَالٍ ، اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إثم، وَالغَنِيِمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

لك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونُثنى عليك الخير كله أنت الغنى ونحن الفقراء إليك.

أدعية قصيرة عند آذان المغرب في رمضان

بشر الرسول الكريم الصائمين بالكثير من البشريات، ومنها أن دعواتهم تكون مستجابة، فالسماء تفتح أبوابها لأولئك الذين يكثرون من الذكر والدعاء والاستغفار، فالصائم يقضي نهاره في عباده وهي الصيام، فهو في صيامه صابر ويتحمل التعب والمشقة طمعاً في كسب رضا رب العالمين والفوز بمغفرته ورضوانه، وعندما يفطر يشكر ربه على نعمه التي أنعم بها عليه، وفيما يلي أدعية قصيرة عند الفطور:

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ ، ونَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

اللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ ونقمتك ، ووَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتك، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ ، واجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجود الأجْوَدينَ.

أدعية بعد الإفطار

• الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.

• اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي).

• اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ).

أدعية الصائم من السنة النبوية

• عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالي).

• كان ابنُ عمرو إذا أفطرَ يقولُ: (اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي).

• اللهُمّ لكَ صُمت وعَلى رِزقك أفطرت فتقبل صيامي إنك أنت السميع العليم.