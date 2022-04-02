رغم صيام اليوم الأول.."مرصد فلسطين يُشكك برؤية هلال رمضان أمس الجمعة

نشر مرصد فلسطين الفلكي على صفحته عبر الفيسبوك ومواقع التواصل، صورة تظهر هلال شهر رمضان كما تم تصويره صباح اليوم.

وتساءل المرصد في منشوره قائلا: "إذا كان الهلال بهذا النُحل والاضاءة الخافتة وهو بعمر يفوق الـ 20 ساعة فما الذي تمت رؤيته مساء الأمس؟".

وأضاف المرصد: "لم تُنشر صورة واحدة للهلال الذي "إدعوا" انه شوهد مع ان التصوير من التسلكوبات متاح وبسيط".

وتابع: "العجيب أن في احدى الدول قال المترائي انه شاهد الهلال بالعين المجردة ولم يشاهده بالتلسكوب! وقبلت شهادته!، للأسف استمرار مخالفة العلم والمنطق والرؤية الشرعية "الصحيحة"، والله المستعان".



