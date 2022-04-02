رغم صيام اليوم الأول.."مرصد فلسطين يُشكك برؤية هلال رمضان أمس الجمعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:38 م
02 ابريل 2022
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نشر مرصد فلسطين الفلكي على صفحته عبر الفيسبوك ومواقع التواصل، صورة تظهر هلال شهر رمضان كما تم تصويره صباح اليوم.

وتساءل المرصد في منشوره قائلا: "إذا كان الهلال بهذا النُحل والاضاءة الخافتة وهو بعمر يفوق الـ 20 ساعة فما الذي تمت رؤيته مساء الأمس؟".

وأضاف المرصد: "لم تُنشر صورة واحدة للهلال الذي "إدعوا" انه شوهد مع ان التصوير من التسلكوبات متاح وبسيط".

وتابع: "العجيب أن في احدى الدول قال المترائي انه شاهد الهلال بالعين المجردة ولم يشاهده بالتلسكوب! وقبلت شهادته!، للأسف استمرار مخالفة العلم والمنطق والرؤية الشرعية "الصحيحة"، والله المستعان".

 

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