طريقة تحضير البسبوسة الأصلية بدون بيض في رمضان 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل وتحضير البسبوسة والتي تعد من الحلويات التي يحبها الجميع، ويكثر البحث عنها في محركات جوجل خاصة في شهر رمضان، خاصة النساء اللاواتي لم يقوموا بعملها قبل ذلك، حيث نقدم لكم طريقة سهلة وواضحة لعمل البسبوسة في شهر رمضان، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة عمل البسبوسة المحببة للجميع في شهر رمضان 2022.





مكونات البسبوسة الأصلية بدون بيض في رمضان 2022-1443هـ

2 كوب سميد

½ كوب جوز هند

1 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

1 كوب حليب بودرة

¼ كوب ماء

¾ كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

قطر "شيرة"

طريقة تحضير وعمل البسبوسة بدون بيض 2022