بالفيديو طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:31 م
02 ابريل 2022
طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان 2022
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طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير كيكة هشة بدون بيض، والتي تعد من الطرق السهلة والسريعة التي تتميز بأنها هشة وطرية ولا تحتوي على البيض أو الحليب، وستنال اعجاب جميع من يتذوقها، وسنقدم لكم أدناه طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان 2022.

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مكونات كيكة الهشة بدون بيض في شهر رمضان

كوب واحد ماء

ملعقة واحدة صغيرة خل

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

½ كوب زيت

1 ¾ كوب طحين

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

رشة ملح

تزيين الكيكة الهشة، نستخدم كريمة شانتيه، أو الشوكلاتة

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طريقة تحضير كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان

  • نقوم بوضع  الماء والخل والفانيليا والزيت في وعاء ونحركهم جيدا .
  • نقوم بتنخيل فوقهم الطحين والسكر والبيكنغ باودر والبيكنغ صودا والملح .
  • نحرك المكونات بهدوء وباتجاه واحد حتى تمتزج تماماً .
  • ندهن قالب الكيك ونرشه بالطحين ونصب فيه المزيج ثم نضع القالب في فرن محمى مسبقاً ونتركه حتى تنضج الكيكة حسب نوع الفرن لحوالي 25-30 دقيقة .
  • نقوم باخراج الكيكة ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نزينها بالكريمة شانتيه أو بالشوكولاتة حسب الرغبة.

 

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