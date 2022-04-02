بالفيديو طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان 2022

طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير كيكة هشة بدون بيض، والتي تعد من الطرق السهلة والسريعة التي تتميز بأنها هشة وطرية ولا تحتوي على البيض أو الحليب، وستنال اعجاب جميع من يتذوقها، وسنقدم لكم أدناه طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان 2022.





مكونات كيكة الهشة بدون بيض في شهر رمضان

كوب واحد ماء

ملعقة واحدة صغيرة خل

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

½ كوب زيت

1 ¾ كوب طحين

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

رشة ملح

تزيين الكيكة الهشة، نستخدم كريمة شانتيه، أو الشوكلاتة





طريقة تحضير كيكة هشة بدون بيض في شهر رمضان