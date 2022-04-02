كيف نتعامل مع القولون العصبي وماذا يأكل المريض في رمضان؟

مرض القولون العصبي هو خلل واضح في وظيفة الأمعاء يؤدي إلى حدوث انتفاخات وغازات وآلام شديدة في المعدة، وهذه الأعراض لا ترتبط بسن أو بجنس معين بل بطبيعة الجسم وحساسيته تجاه الطعام، ونمط التغذية الذي يتبعه الشخص.

التعامل مع القولون العصبي في الصيام ليس بالأمر المستحيل، كل ما يتطلبه مراعاة تناول أطعمة لا تعمل على تهييج المعدة والأمعاء، والحرص على شرب الكثير من السوائل وتجنب التوتر والضغوط النفسية.

وفي حالة الشعور بأعراض القولون العصبي في رمضان، يجب عدم إهمال الأمر ومراجعة الطبيب المعالج واتباع نهج غذائي يهدأ المعدة والأمعاء.

ويدرك أغلب مرضى القولون العصبي الأعراض المصاحبة للمرض جيدا، لذا يسهل التعرف على آلامه والإسراع في معالجتها، وأبرزها:

- آلام في أجزاء مختلفة من البطن، وقد تكون مستمرة أو متقطعة.

- انتفاخ شديد في البطن، والغازات المصاحبة له قد تكون كثيرة للغاية.

- تغير شكل البراز، والبعض يصيبهم الإسهال والبعض الآخر الإمساك، وقد يصبح البراز صغيرًا يشبه الكرات الصغيرة، وأحيانًا يكون مصحوبًا بالمخاط.

- الرغبة في الذهاب إلى الحمام مرات متعددة، وعدم القدرة على الإخراج مرة واحدة.

ماذا يأكل مريض القولون العصبي في رمضان؟

يكثر البحث عن نصائح غذائية لمرضى القولون في رمضان بمجرد اقتراب الشهر الفضيل، للتخطيط للأكلات المقرر إعدادها والابتعاد عن كل ما يهيج المعدة والأمعاء.

إذا كنت مريض قولون عصبي، فمن الضروري الاستمرار في الابتعاد عن قائمة الطعام الممنوعة مسبقا في رمضان، لأن المعدة تكون أكثر حساسية مع الصيام.

هذه مجموعة نصائح غذائية لمرضى القولون في رمضان، وتشمل ما يلي:

1- تناول 1-2 كوب من الماء الفاتر على الإفطار، والابتعاد عن الماء والمشروبات المثلجة.

2- تناول 3 تمرات مع شرب الماء تعد الطريقة المثالية لبدء الإفطار وإعدادا المعدة لاستقبال الطعام.

3- الابتعاد عن الإفطار على تناول مشروبات مرتفعة السكر وبكميات كبيرة، كونها تسبب حركة مفاجئة وسريعة للأمعاء.

4- تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار، ويفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة، مع التركيز على البدء بطعام خفيف، مثل الشوربة والسلطة.

5- الابتعاد عن الأطعمة المهيّجة للقولون، مثل اللحم الأحمر والقرنبيط والأطعمة الحارة والمقلية والمواد الدسمة والثوم والبصل النيء والكرنب والبقوليات ومنتجات الألبان.

6- من الضروري تناول الزبادي يوميا، كون الصديق الأول لمرضى القولون هو بكتيريا البروبيوتيك، الموجودة في الزبادي.

7- شرب الأعشاب التي تساعد في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات، مثل النعناع والزنجبيل واليانسون.

8- الامتناع عن المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة، والحليب أو اللبن والمشروبات الغازية.

9- ممارسة الرياضة أو التمشية بعد الإفطار لمدة نصف ساعة ضرورية، فالحركة تساعد الجهاز الهضمي في القيام بعمله بطريقة مثالية.