من هو الضابط الذي أصيب خلال عملية اغتيال الفلسطينيين في جنين..!؟

كشف الاعلام العبري، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول الضابط الذي أصيب في عملية اغتيال الـ3 فلسطينيين الذين استشهدوا ليلة أمس في جنين.

وذكر الاعلام العبري، أن قائد سرية في الوحدة الإسرائيلية الخاصة "اليمام" هو الذي في أصيب بجروح خطرة خلال عملية اغتيال الشبان الثلاثة في عرابة ليلة أمس، مشيرًا إلى أنه مُنوّم وموصول لأجهزة التنفس.

وأشار إلى أن الضابط الجريح شارك تقريباً في كل عملية اعتقال أو اغتيال في الـ 20 عاماً الأخيرة، لافتًا أنه سيتم خلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن بعض العمليات التي قام بها.

وقال الصحفي "الإسرائيلي" يوسي يهوشع، إن الضابط المصاب قاد سابقًا أخطر العمليات منها: "اغتيال منفذ عملية بركان، والخلية التي نفذت العمليات في جفعات آساف ومفرق عوفرا، واعتقل قتلة الجندي رون كوكيا، واعتقل عدد من الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع، وغيرها."