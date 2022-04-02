أدعية قبل الإفطار في رمضان 2022، دخل علينا اليوم الأول من شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443- 2022 ميلادي، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، كما إنه يعتبر من أعظم شهور السنة، فهو يحمل معه الخيرات والبركات والرزق، ويحرص المسلمون في هذا الشهر الفضيل على تكثيف أدعيتهم الرمضانية، وقراءة القرآن الكريم وختمه أكثر من مرة، كما أن دعوة الصائم في شهر رمضان لا ترد، فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك وتتبدل حياتك إلى الأفضل، لأن الدعاء من أسباب قدوم السعادة على المسلمين.

أدعية قبل إفطار رمضان 2022

وفي هذه الأوقات، يشرع المسلمون في البحث عن أدعية قبل الإفطار في رمضان 2022، إذ تكتظ مواقع البحث في البحث عن تلك الأدعية التي تشرح قلوب ونفوس المسلمين، وكما أنها تعتبر شكر لله سبحانه وتعالى، على نعمه التي ينعمها على الإنسان في كل الأوقات والأزمنة، وفي شهر رمضان العظيم على وجه الخصوص، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية قبل إفطار رمضان 2022، حتى يقوم المسلم بدعائها ونيل الأجر والثواب، ولعل الله يستجيب له في تلك الأوقات ويحقق له أمنياته.

دعاء قبل الإفطار في رمضان

ويعد شهر رمضان الفضيل فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في السنة تدوم ثلاثين يوما، لهذا يحرص المسلم على استثمار كل تلك الأوقات بساعاتها ودقائقها في الأعمال الصالحة والطاعات والأدعية قراءات القرآن والعبادات، من أجل نيل الأجر والثواب والتقرب من الله سبحانه وتعالى، دعاء قبل الإفطار في رمضان، دليل على تقوى المسلم، وشكره لله على نعمه وفضائله على المسلمين.

أفضل أدعية قبل الإفطار في رمضان

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً.

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي.

وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى.

وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ.

وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ.